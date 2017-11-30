Команда: Сборная Сербии (сборная Югославии, сборная Сербии и Черногории)

Место в рейтинге ФИФА: 37

Участие в Чемпионатах мира: 11

Уругвай 1930 г. (как Югославия)

Бразилия 1950 г. (как Югославия)

Швейцария 1954 г. (как Югославия)

Швеция 1958 г. (как Югославия)

Чили 1962 г. (как Югославия)

ФРГ 1974 г. (как Югославия)

Испания 1982 г. (как Югославия)

Италия 1990 г. (как Югославия)

Франция 1998 г. (как Югославия)

Германия 2006 г. (как Сербия и Черногория)

ЮАР 2010 г.

1 место: 0

2 место: 0

3 место: 0

Количество выигранных матчей: 17

Лучшие игроки сборной за ее историю:

Степан Бобек

Драган Джаич

Бранко Зебец

Матея Кежман

Саво Милошевич

Синиша Михайлович

Деян Станкович