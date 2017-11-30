Команда: Сборная Уругвая

Место в рейтинге ФИФА: 21

Участие в Чемпионатах мира: 12

Уругвай 1930 г.

Бразилия 1950 г.

Швейцария 1954 г.

Чили 1962 г.

Англия 1966 г.

Мексика 1970 г.

ФРГ 1974 г.

Мексика 1986 г.

Италия 1990 г.

Южная Корея и Япония 2002 г.

ЮАР 2010 г.

Бразилия 2014 г.

1 место: 2

Уругвай 1930 г.

Бразилия 1950 г.

2 место: 0

3 место: 0

Количество выигранных матчей: 20

Лучшие игроки сборной за ее историю:

Обдулио Варела

Альсидес Гидра

Ладислао Мазуркевич

Роке Масполи

Альваро Рекоба

Родольфо Родригес

Анхель Романо

Педро Роча

Эктор Скароне

Рубен Соса

Диего Форлан

Энцо Франческоли