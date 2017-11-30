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Сборная Уругвая по футболу

Сборная Уругвая

© Sputnik. Мария Плотникова
Спорт
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Темы:
Команды-участницы ЧМ-2018 (31)
2 0 0

Команда: Сборная Уругвая
Место в рейтинге ФИФА: 21
Участие в Чемпионатах мира: 12

Уругвай 1930 г.
Бразилия 1950 г.
Швейцария 1954 г.
Чили 1962 г.
Англия 1966 г.
Мексика 1970 г.
ФРГ 1974 г.
Мексика 1986 г.
Италия 1990 г.
Южная Корея и Япония 2002 г.
ЮАР 2010 г.
Бразилия 2014 г.
1 место: 2
Уругвай 1930 г.
Бразилия 1950 г.
2 место: 0
3 место: 0

Количество выигранных матчей: 20

Лучшие игроки сборной за ее историю:

Обдулио Варела
Альсидес Гидра
Ладислао Мазуркевич
Роке Масполи
Альваро Рекоба
Родольфо Родригес
Анхель Романо
Педро Роча
Эктор Скароне
Рубен Соса
Диего Форлан
Энцо Франческоли

Темы:
Команды-участницы ЧМ-2018 (31)



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