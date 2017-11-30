Команда: Сборная Франции

Место в рейтинге ФИФА: 9

Участие в Чемпионатах мира: 14

Уругвая 1930 г.

Италия 1934 г.

Франция 1938 г.

Швейцария 1954 г.

Швеция 1958 г.

Англия 1966 г.

Аргентина 1978 г.

Испания 1982 г.

Мексика 1986 г.

Франция 1998 г.

Южная Корея и Япония 2002 г.

Германия 2006 г.

ЮАР 2010 г.

Бразилия 2014 г.

1 место: 1

Франция 1998 г.

2 место: 1

Германия 2006 г.

3 место: 2

Швеция 1958 г.

Мексика 1986 г.

Количество выигранных матчей: 28

Лучшие игроки сборной за ее историю:

Тьерри Анри

Лоран Блан

Марсель Десайи

Дидье Дешам

Зинедин Зидан

Раймон Копа

Мишель Платини

Давид Трезеге

Лилиан Тюрам

Жюст Фонтен