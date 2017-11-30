Волгоград - город-организатор Чемпионата мира 2018 года

Город как подарок Петра I своей супруге Екатерине I, безуспешный штурм войсками Емельяна Пугачева, Мамаев курган и статуя Родина-мать. Sputnik представляет историю Волгограда – города-организатора Чемпионата мира по футболу 2018.

Дата основания Волгограда:

Первое поселение на месте современного Волгограда появилось в 1555 году

Другие названия:

До 1925 года — Царицын

До 1961 года — Сталинград

Население Волгограда:

1 012 000 человек

История Волгограда:

Название Царицын город получил, вероятно, от впадающей в Волгу речки Царицы. При этом основой для названия Царицын, вероятно, служат татарские слова «сари-су» (желтая река) или «сари-чин» (желтый остров).

В 1722 и 1723 годах в Царицын приезжал российский император Петр I, после чего он решил преподнести его в качестве подарка своей супруге – императрице Екатерине I.

В 1774 году город дважды пытался взять штурмом предводитель Крестьянской войны Емельян Пугачев. Безуспешно.

С июля 1942 по февраль1943 года город стал эпицентром переломного сражения Великой Отечественной войны – Сталинградской битвы. Сражение закончилось так называемым Сталинградским котлом – окружением и пленением крупной группировки противника во главе с фельдмаршалом Паулюсом.

1 мая 1945 года Сталинград был удостоен звания города-героя.

Памятники Волгограда:

Символом Волгограда является скульптура «Родина-мать зовет!» – композиционный центр памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Самая высокая статуя в мире на момент постройки (1967г.)

Высота – 52 метра

Вес – 8 тысяч тонн

Для сравнения:

Статуя свободы в Нью-Йорке – 46 метров

Статуя Христа-Искупителя Рио-де-Жанейро – 38 метров

В Волгограде установлен самый большой в мире памятник реально жившему человеку – лидеру большевиков Владимиру Ильичу Ленину.

Высота – 57 метров (с постаментом)

Главные объекты туристического интереса:

Мамаев Курган и скульптурная композиция «Родина-мать зовет!»

Музей-панорама «Сталинградская битва»

Дом Павлова

Единственный в России подземный трамвай

Крупнейший в Европе речной порт

«Танцующий мост» через Волгу

Стадион «Волгоград арена»:

Вместимость: 45 061 чел.

Год постройки: 2017