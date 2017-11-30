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Волгоград - город-организатор Чемпионата мира 2018 года

Волгоград - город-организатор Чемпионата мира 2018 года

© Sputnik. Кирилл Брага
Спорт
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Темы:
Города России ЧМ 2018 (10)
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Город как подарок Петра I своей супруге Екатерине I, безуспешный штурм войсками Емельяна Пугачева, Мамаев курган и статуя Родина-мать. Sputnik представляет историю Волгограда – города-организатора Чемпионата мира по футболу 2018.

Дата основания Волгограда:
Первое поселение на месте современного Волгограда появилось в 1555 году

Другие названия:
До 1925 года — Царицын
До 1961 года — Сталинград

Население Волгограда:
1 012 000 человек

История Волгограда:

Название Царицын город получил, вероятно, от впадающей в Волгу речки Царицы. При этом основой для названия Царицын, вероятно, служат татарские слова «сари-су» (желтая река) или «сари-чин» (желтый остров).

В 1722 и 1723 годах в Царицын приезжал российский император Петр I, после чего он решил преподнести его в качестве подарка своей супруге – императрице Екатерине I.

В 1774 году город дважды пытался взять штурмом предводитель Крестьянской войны Емельян Пугачев. Безуспешно.

С июля 1942 по февраль1943 года город стал эпицентром переломного сражения Великой Отечественной войны – Сталинградской битвы. Сражение закончилось так называемым Сталинградским котлом – окружением и пленением крупной группировки противника во главе с фельдмаршалом Паулюсом.

1 мая 1945 года Сталинград был удостоен звания города-героя.

Памятники Волгограда:

Символом Волгограда является скульптура «Родина-мать зовет!» – композиционный центр памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Самая высокая статуя в мире на момент постройки (1967г.)

Высота – 52 метра
Вес – 8 тысяч тонн
Для сравнения:
Статуя свободы в Нью-Йорке – 46 метров
Статуя Христа-Искупителя Рио-де-Жанейро – 38 метров

В Волгограде установлен самый большой в мире памятник реально жившему человеку – лидеру большевиков Владимиру Ильичу Ленину.
Высота – 57 метров (с постаментом)

Главные объекты туристического интереса:

Мамаев Курган и скульптурная композиция «Родина-мать зовет!»
Музей-панорама «Сталинградская битва»
Дом Павлова
Единственный в России подземный трамвай
Крупнейший в Европе речной порт
«Танцующий мост» через Волгу

Стадион «Волгоград арена»:

Вместимость: 45 061 чел.
Год постройки: 2017

Темы:
Города России ЧМ 2018 (10)



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