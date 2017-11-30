Екатеринбург - город-организатор Чемпионата мира 2018 года

Завод-крепость, чеканка медных денег, место расстрела царской семьи и эвакуация 50 промышленных предприятий после начала Великой Отечественной войны. Sputnik представляет историю Екатеринбурга – города-организатора Чемпионата мира по футболу 2018.

Дата основания Екатеринбурга:

18 ноября (7 ноября по старому стилю) 1723 года.

Другие названия:

С 1924 по 1991 год – Свердловск

Население Екатеринбург:

1 455 904 человек

История Екатеринбург:

Город Екатеринбург начинался как основанный на реке Исеть завод-крепость. Его здесь заложил российский историк, географ, экономист и государственный деятель Василий Татищев. Крупнейший в Европе железоделательный завод осуществил пробный пуск кричных боевых молотов 18 ноября (7 ноября по старому стилю) 1723 года. Именно этот день считается днем рождения Екатеринбурга – города, названного в честь императрицы Екатерины I.

Уже в 1726 году в Екатеринбурге стали изготавливать медные деньги. Изначально это были так называемы «платы» — квадратные пластины, в которых номинал равнялся цене металла. А уже с 1735 года здесь начали чеканить общероссийские медные монеты, покрывая до 80 процентов потребностей империи. В целом же XVIII век для Екатеринбурга – это время развития в качестве административного центра горнозаводской промышленности Урала и Сибири.

Помимо промышленности в Екатеринбурге развивались и другие производства – салотопенное, мыловаренное, кожевенное.

Первая на Урале железная дорога была так же построена здесь – она связала Екатеринбург и Пермь. А вскоре город стал крупным железнодорожным узлом. После Великой Октябрьской социалистической революции в городе мирно сменилась власть. Но гражданская война все же не обошла Екатеринбург стороной. Именно здесь в ночь с 16 на 17 июля был расстрелян последний российский император Николай II и вся его семья.

В 1923 году Екатеринбург становится областной столицей. Уральская область на тот момент состояла из нынешних Курганской, Челябинской, Пермской, Тюменской и Свердловской областей. А уже на следующий год – в 1924-м – город получил новое название – Свердловск. Яков Михайлович Свердлов был видным политическим и государственным деятелем, председателем Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и, формально, с 1917 по 1919 год главой РСФСР.

В годы Великой отечественной войны производство в Свердловске выросло в шесть раз. Причиной тому стала эвакуация сюда из других регионов свыше 50 крупных предприятий.

В 1991 году городу было возвращено его историческое название – Екатеринбург.

Памятники в Екатеринбурге

В Екатеринбурге множество интересных памятников, среди которых можно вылить:

Памятник Владимиру Высоцкому и Марине Влади

Памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса

Памятник Майклу Джексону

Памятник Человеку-невидимке

Памятник Борису Ельцину

Памятник собаке, убирающей за собой

Памятник "Сантехнику"

Главные объекты туристического интереса:

Ганина Яма мужской монастырь

Дом Севастьянова

Чертово городище

Камень любви (Родонит)

Набережная Рабочей молодежи

Стадион «Екатеринбург арена»

Вместимость: 35 036 чел.

Год постройки: 2017