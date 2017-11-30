Калининград - город-организатор Чемпионата мира 2018 года

Год основания:
1255 год
Другие названия:
До 1946 года – Кенигсберг
Население Калининграда:
467 289 человек
История Калининграда:
Замок Кенигсберг был основан во времена экспансии прибалтийских земель рыцарями-крестоносцами. В 1525 году здесь было образовано первое в мире протестантское государство – герцогство Пруссия. В Кенигсберге жил и работал философ Иммануил Кант, творил композитор Рихард Вагнер, в местном университете служил один из основателей «Русского географического общества» Карл Эрнст фон Бэр.
После разгрома фашизма в 1945 году решением Потсдамской конференции Восточная Пруссия была передана Советскому союзу. Город Кенигсберг был переименован в Калининград, а область вошла в состав РСФСР.
В 2005 году Город Калининград отметил свое 750-летие.
Памятники в Калининграде
В Калининграде установлен памятник, пожалуй, главной знаменитости города – Иммануилу Канту. Бронзовая скульптура была создана в Берлине в 1857 году, но в Кенигсберге ее установили лишь в 1864-м. Во время Великой Отечественной войны памятник бесследно исчез, а на постамент водрузили статую в память о лидере немецких коммунистов Эрнсте Тельмане. Памятник Иммануилу Канту был восстановлен и возвращен на свое законное место в 1992 году.
В Центральном парке Калининграда есть памятник Карлу Фридриху Иерониму барону фон Мюнхгаузену. Литературный персонаж появился здесь благодаря администрации немецкого города Боденвердер. По задумке организаторов памятник должен был стать привлекать туристов к маршруту Боденвердер-Калининград. Для этого даже были выдуманы и распространены истории о том, что барон Мюнхгаузен бывал в Калининграде. Но затея провалилась, а памятник остался.
Главные объекты туристического интереса:
Официальный сайт городского округа «Город Калининград» предлагает несколько основных туристических маршрутов:
Исторический центр города
Городские фортификационные сооружения
"По следам войны"
"От площади Победы до проспекта Победы"
"Архитектура эпохи модерн в Кёнигсберге"
"Парки и променады"
"Маршрут по музеям №1"
"Маршрут по музеям №2"
Стадион «Стадион Калининград»
Вместимость: 35 010 чел.
Год постройки: 2017