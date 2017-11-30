Калининград - город-организатор Чемпионата мира 2018 года

Немецкий замок, город философа Иммануила Канта, первое в мире протестантское государство и российский анклав. Sputnik представляет историю Калининграда – города-организатора Чемпионата мира по футболу 2018.

Год основания:

1255 год



Другие названия:

До 1946 года – Кенигсберг



Население Калининграда:

467 289 человек

История Калининграда:

Замок Кенигсберг был основан во времена экспансии прибалтийских земель рыцарями-крестоносцами. В 1525 году здесь было образовано первое в мире протестантское государство – герцогство Пруссия. В Кенигсберге жил и работал философ Иммануил Кант, творил композитор Рихард Вагнер, в местном университете служил один из основателей «Русского географического общества» Карл Эрнст фон Бэр.

После разгрома фашизма в 1945 году решением Потсдамской конференции Восточная Пруссия была передана Советскому союзу. Город Кенигсберг был переименован в Калининград, а область вошла в состав РСФСР.

В 2005 году Город Калининград отметил свое 750-летие.

Памятники в Калининграде

В Калининграде установлен памятник, пожалуй, главной знаменитости города – Иммануилу Канту. Бронзовая скульптура была создана в Берлине в 1857 году, но в Кенигсберге ее установили лишь в 1864-м. Во время Великой Отечественной войны памятник бесследно исчез, а на постамент водрузили статую в память о лидере немецких коммунистов Эрнсте Тельмане. Памятник Иммануилу Канту был восстановлен и возвращен на свое законное место в 1992 году.

В Центральном парке Калининграда есть памятник Карлу Фридриху Иерониму барону фон Мюнхгаузену. Литературный персонаж появился здесь благодаря администрации немецкого города Боденвердер. По задумке организаторов памятник должен был стать привлекать туристов к маршруту Боденвердер-Калининград. Для этого даже были выдуманы и распространены истории о том, что барон Мюнхгаузен бывал в Калининграде. Но затея провалилась, а памятник остался.

Главные объекты туристического интереса:

Официальный сайт городского округа «Город Калининград» предлагает несколько основных туристических маршрутов:

Исторический центр города

Городские фортификационные сооружения

"По следам войны"

"От площади Победы до проспекта Победы"

"Архитектура эпохи модерн в Кёнигсберге"

"Парки и променады"

"Маршрут по музеям №1"

"Маршрут по музеям №2"

Стадион «Стадион Калининград»

Вместимость: 35 010 чел.

Год постройки: 2017