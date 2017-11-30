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Нижний Новгород - город-организатор Чемпионата мира 2018 года

Нижний Новгород - город-организатор Чемпионата мира 2018 года

© Sputnik. Владимир Федоренко
Спорт
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Темы:
Города России ЧМ 2018 (10)
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Низовские земли, монголо-татарское нашествие, Минин и Пожарский, механик-самоучка Кулибин и гвардейский миномет БМ-13 «Катюша». Sputnik представляет историю Нижнего Новгорода – города-организатора Чемпионата мира по футболу 2018.

Год основания:
1221 год

Другие названия:
С 1932 по 1990 год – Горький

Население:
1 264 075 человек

История Нижнего Новгорода

Основателем крепости «Нижний Новеград» был великий князь владимирский Юрий Всеволодович. Он состоял в родстве с основателем Москвы Юрием Долгоруким, которому приходился внуком, и с великим князем Владимиром Мономахом, котором был правнуком. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению, почему основанная Юрием Всеволодовичем крепость получила обозначение «Нижний». Возможно от того, что располагалась крепость в «низовских» землях, проще говоря, южнее Великого Новгорода. По другой версии, название происходит из географического расположения – ниже по Волге относительно населенного пункта Городец.

Занимая стратегическое значение на слиянии Волги и Оки, одним из первых принял на себя удар монголо-татарского нашествия и пал под ударами неприятеля. Судьбу города разделил и Юрий Всеволодович, погибший в 1238 году.

Не раз еще Нижний Новгород попадал в скрижали истории. Именно отсюда начали свой поход Козьма Минин и Дмитрий Пожарский против польско-литовских захватчиков в 1612 году. Именно здесь жили механик-самоучка Иван Петрович Кулибин и математик Николай Иванович Лобачевский.

Из Нижнего Новгорода в 1919 году в радио-эфир впервые ворвался человечески голос: «Алло, говорит Нижегородская радиолаборатория!»

Именно с конвейера завода Горьковского автозавода, построенного при участии Ford Motor Co., в 1932 году сошел первый грузовик – ГАЗ АА. Собственно Горьковским автозавод назывался потому, что ранее в том же году Нижний Новгород был переименован в город Горький. Поводом стало сорокалетие творческой деятельности знаменитого русского писателя и мыслителя Алексея Максимовича Пешкова, известного всему миру как Максим Горький.

В годы Великой Отечественной войны в Горький были эвакуировано множество предприятий. Здесь стали производить легендарные танки Т-34, гвардейские минометы БМ-13 – «Катюша», подводные лодки «Щука».

Именно из-за сосредоточения в городе большого количества оборонных предприятий с 4 августа 1959 года согласно постановлению Совета Министров СССР город Горький стал закрытым для иностранцев.

2 декабря 1970 года Указом Президиума Верховного Совета СССР город Горький был награжден Орденом Ленина.

Памятники в Нижнем Новгороде

За свою почти восьмисотлетнюю историю Нижний Новгород обзавелся значительным количеством памятников. Среди них есть как исторические, так и шуточные. Так в городе есть памятники:

Памятник основателю города Нижнего Новгорода великому князю Георгию Всеволодовичу
Памятник гражданину Минину и князю Д.М.Пожарскому
Скульптурный бюст Ф.Э.Дзержинскому
Скульптурный бюст И.П.Кулибина
Памятник "А.М.Горький на Волге"
Памятник В.П.Чкалову

Главные объекты туристического интереса:

Историко-культурный потенциал Нижнего Новгорода включает 874 объекта, среди которых:

Нижегородский кремль
Михайло-Архангельский собор
Нижегородская ярмарка
Государственный банк
Домик Петра I
Нижегородский острог

Стадион «Стадион Нижний Новгород»

Вместимость: 45 335 чел.
Год постройки: 2017

Темы:
Города России ЧМ 2018 (10)



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