Нижний Новгород - город-организатор Чемпионата мира 2018 года

Низовские земли, монголо-татарское нашествие, Минин и Пожарский, механик-самоучка Кулибин и гвардейский миномет БМ-13 «Катюша». Sputnik представляет историю Нижнего Новгорода – города-организатора Чемпионата мира по футболу 2018.

Год основания:

1221 год

Другие названия:

С 1932 по 1990 год – Горький

Население:

1 264 075 человек

История Нижнего Новгорода

Основателем крепости «Нижний Новеград» был великий князь владимирский Юрий Всеволодович. Он состоял в родстве с основателем Москвы Юрием Долгоруким, которому приходился внуком, и с великим князем Владимиром Мономахом, котором был правнуком. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению, почему основанная Юрием Всеволодовичем крепость получила обозначение «Нижний». Возможно от того, что располагалась крепость в «низовских» землях, проще говоря, южнее Великого Новгорода. По другой версии, название происходит из географического расположения – ниже по Волге относительно населенного пункта Городец.

Занимая стратегическое значение на слиянии Волги и Оки, одним из первых принял на себя удар монголо-татарского нашествия и пал под ударами неприятеля. Судьбу города разделил и Юрий Всеволодович, погибший в 1238 году.

Не раз еще Нижний Новгород попадал в скрижали истории. Именно отсюда начали свой поход Козьма Минин и Дмитрий Пожарский против польско-литовских захватчиков в 1612 году. Именно здесь жили механик-самоучка Иван Петрович Кулибин и математик Николай Иванович Лобачевский.

Из Нижнего Новгорода в 1919 году в радио-эфир впервые ворвался человечески голос: «Алло, говорит Нижегородская радиолаборатория!»

Именно с конвейера завода Горьковского автозавода, построенного при участии Ford Motor Co., в 1932 году сошел первый грузовик – ГАЗ АА. Собственно Горьковским автозавод назывался потому, что ранее в том же году Нижний Новгород был переименован в город Горький. Поводом стало сорокалетие творческой деятельности знаменитого русского писателя и мыслителя Алексея Максимовича Пешкова, известного всему миру как Максим Горький.

В годы Великой Отечественной войны в Горький были эвакуировано множество предприятий. Здесь стали производить легендарные танки Т-34, гвардейские минометы БМ-13 – «Катюша», подводные лодки «Щука».

Именно из-за сосредоточения в городе большого количества оборонных предприятий с 4 августа 1959 года согласно постановлению Совета Министров СССР город Горький стал закрытым для иностранцев.

2 декабря 1970 года Указом Президиума Верховного Совета СССР город Горький был награжден Орденом Ленина.

Памятники в Нижнем Новгороде

За свою почти восьмисотлетнюю историю Нижний Новгород обзавелся значительным количеством памятников. Среди них есть как исторические, так и шуточные. Так в городе есть памятники:

Памятник основателю города Нижнего Новгорода великому князю Георгию Всеволодовичу

Памятник гражданину Минину и князю Д.М.Пожарскому

Скульптурный бюст Ф.Э.Дзержинскому

Скульптурный бюст И.П.Кулибина

Памятник "А.М.Горький на Волге"

Памятник В.П.Чкалову

Главные объекты туристического интереса:

Историко-культурный потенциал Нижнего Новгорода включает 874 объекта, среди которых:

Нижегородский кремль

Михайло-Архангельский собор

Нижегородская ярмарка

Государственный банк

Домик Петра I

Нижегородский острог

Стадион «Стадион Нижний Новгород»

Вместимость: 45 335 чел.

Год постройки: 2017