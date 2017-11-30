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Самара - город-организатор Чемпионата мира 2018 года

Самара - город-организатор Чемпионата мира 2018 года

© Sputnik. Юрий Стрелец
Спорт
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Темы:
Города России ЧМ 2018 (10)
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Арабский путешественник, «Хлебная пристань России», самарская крепость и звонок Юрия Гагарина. Sputnik представляет историю Самары – города-организатора Чемпионата мира по футболу 2018.

Дата основания Самары
1586 год

Другие названия:
С 1935 по 1991 годы – Куйбышев

Население Самары
1 169 719 человек

История Самары

Населенный пункт на слиянии рек Волга и Самара впервые был упомянут арабским путешественником Ибн-Фадланом в 921 году. А уже в 1367 году купцы Пицигано из Венеции отметили на своих каратах пристань Samar. Но официальной датой основания города считается 1586 год. Тогда воевода князь Григорий Засекин, руководствуясь приказом русского царя Федора Ивановича, основал в этих местах самарскую крепость. За бурно развивающуюся торговлю Самару в XIX веке называли «Хлебной пристанью России».

27 января 1935 года город Самара был переименован в город Куйбышев, в честь советского государственного и партийного деятеля Валериана Владимировича Куйбышева.

С приходом Советской власти город переродился и стал настоящим промышленным центром, авиационно-космического оборонного назначения.

Во время Великой Отечественной войны именно в Куйбышев из Москвы были эвакуированы Совет Народных Комиссаров, Верховный совет дипломатические представительства и даже Большой театр и Мосфильм.

За годы войны куйбышевские авиационные заводы дали фронту порядка 28 тысяч штурмовиков Ил-2 и Ил-10. Это 80 процентов от общего количества выпущенных боевых машин этого типа.

Именно из Куйбышева Юрий Гагарин докладывал Никите Хрущеву об успешном выполнении первого в истории человечества пилотируемого полета в космос.

Памятники в Самаре

Самара может похвастаться весьма необычными памятниками. Так, например, в городе есть памятник первому трамваю, который располагается на территории трамвайного депо. Интересен он своим народным названием – «Памятником не пришедшему трамваю».

Весьма необычный памятник установлен на проходной Самарской ГРЭС – «Памятник отопительной батарее». Известно, что Самарская ГРЭС была запущена в 1900 году и изначально использовалась только для освещения драматического театра, Струковского сада, Дворянской улицы и нескольких частных особняков.

Главные объекты туристического интереса:

Особняк Альфреда фон Вакано
Площадь Революции
Дом Курлиной
Монумент «Космической труженице»
Музей лягушки

Стадион «Самара арена»

Вместимость: 44 395 чел.
Год постройки: 2017

Темы:
Города России ЧМ 2018 (10)



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