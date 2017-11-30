Сочи - город-организатор Чемпионата мира 2018 года

Поселения возрастом 350 тысяч лет, Адрианопольский мирный договор, курортное строительство и столица Зимней Олимпиады 2014 года. Sputnik представляет историю Сочи – города-организатора Чемпионата мира по футболу 2018.

Год основания:

31 июля 1917 года

Население Сочи

411 524 человек

История Сочи

Несмотря на то, что статус города был присвоен Сочи только в 1917 году, территория, на которой раскинулся всемирно известный курорт, стала осваиваться более 350 тысяч лет назад.

В состав России территория от устья реки Кубань до форта Святого Николая, расположенного близ ныне грузинского города Поти, вошла 1829 году. Именно тогда Россия и Османская империя завершили очередную войну, заключив Адрианопольский мирный договор.

Тем не менее, Россия продолжала в этих местах так называемую Кавказскую войну, поэтому для бля охраны побережья здесь были построены фортификационные сооружения. Так выросли форты Святого Духа – Адлер, Александрия – Сочи, Фор Лазарева – Лазаревское и так далее.

Принятое в 1866 году «Положение о заселении Черноморского округа» послужила началом заселения территории современного Сочи русскими украинцами, белорусами, армянами и многими другими народами.

Черноморский округ, входивший в состав Кубанской области, был выведен в самостоятельную Черноморскую губернию в 1896 году. Тем же указом посад Даховский был переименован в посад Сочи. Это название происходило из названия убыхского племенного общества. Убыхи жили здесь до 1864 года, когда после окончания Кавказской войны они покинули места привычного обитания.

Курортное строительство началось в Сочи после окончания гражданской войны. Уже к 1939 году в городе было построено 19 санаториев и с каждым годом их количество неизменно росло. За годы Великой Отечественной войны через здравницы Сочи прошло порядка 300 тысяч советских солдат и офицеров, восстанавливавших здесь свое здоровье.

4 июля 2007 года в Гватемале в ходе 119-й сессии Международного Олимпийского комитета город Сочи был выбран в качестве столицы Зимних Олимпийских игр 2014 года. XXII Олимпиада в Сочи прошла с 7 по 23 февраля 2014 года. Победителем медального зачета игр стала Россия, завоевав 33 медали разного достоинства, среди которых 13 золотых.

Памятники в Сочи

На сегодняшний день в Сочи насчитывается свыше 200 памятников археологии. Здес есть и Римско-византийская крепость на реке Годлик, и средневековый храм в поселке Лоо. Здания, возведенные в период первой реконструкции Сочи, до сих пор очень популярны среди туристов. 14 из них признаны памятниками советской архитектуры.

Известен городж и своими необычными памятниками, среди которых:

Памятник «Конь в пальто»

Скульптура «Волшебное ухо»

Памятник Прометею

Скульптурная композиция «Бриллиантовая рука»

Скульптура «Бременские музыканты»

Памятник работнице рынка

Главные объекты туристического интереса:

Курорт "Роза Хутор"

Горнолыжный курорт Красная поляна

Смотровая башня на горе Ахун

Олимпийский парк

Дача Сталина

Парк Дендрарий

Олимпийский стадион «Фишт»

Вместимость: 47 700 чел.

Год постройки: 2013