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Официальная жеребьевка чемпионата мира по футболу 2018

Логуа о соперниках России на ЧМ: "закидать шапками" не получится

© Sputnik. Александр Вильф
Спорт
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Чемпионат мира по футболу пройдет в одиннадцати городах Российской Федерации с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборная России на правах хозяина попала в группу "А", в которую также вошли сборные Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

СУХУМ, 2 дек — Sputnik, Бадри Есиава. Российская сборная должна серьезно и ответственно подойти к групповым встречам, так как ее соперники довольно сильные команды, которых "закидать шапками" не получится, считает абхазский директор Республиканской ДЮСШ, бывший тренер ФК "Динамо" Сухум Юрий Логуа.

Официальная жеребьевка чемпионата мира по футболу 2018
© Sputnik. Владимир Песня
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"Меня обескураживает уверенность тренеров российской сборной в том, что они стопроцентно выходят из группы. Я бы так легко к этому не относился, потому что команда Египта чемпион Африки, с Саудовской Аравией хотели встретиться, но так и не смогли, и это тоже очень интересно, за Уругвай, который дважды становился чемпионом мира, вообще не говорю. Поэтому, "закидать шапками" не получится", — уверен Логуа.

По мнению футболиста, российской сборной было необходимо заблаговременно приступить к изучению игры своих соперников, а не в преддверии чемпионата, как заявили тренеры на одном из спортивных каналов.

Руководство сборной, подчеркнул футболист, должно иметь долгосрочный план, который даст возможность принять участие в ЧМ по футболу 2018 года в оптимальном составе и физической форме. Для этого нужно создать игрокам все необходимые условия, считает Логуа.

Он признался, что помимо России на Чемпионате мира будет болеть за свою любимую сборную Бразилии. Логуа добавил, что несколько матчей пройдут совсем рядом с Абхазией, и шанс посмотреть на лучшие команды миры он не упустит.

Эмблема ЧМ-2018
© Sputnik. Наталья Селиверстова
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"Я готовлюсь посетить два матча – Германия и Швеция, Испания с Португалией. Билетов пока нет, но надеюсь, что они у меня будут. Мои друзья, с которыми я учился в Высшей школе тренеров, обещали помочь. Из моих знакомых тоже очень многие планируют попасть на матчи чемпионата", — поделился Юрий Логуа.

Несмотря на то, что абхазский футболист болеет за сборную Бразилии, он прогнозирует победу на ЧМ 2018 сборной Германии, которая, по его мнению, в числе главных фаворитов наряду с Испанией, Хорватией и Францией. Но, подчеркнул Логуа, надеется на победу России.

"Хотелось бы включить в число претендентов и Россию или хотя бы, чтоб мы их увидели в четвертьфинале. В футболе все возможно", — пошутил Юрий Логуа.

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