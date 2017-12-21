Победа в день рождения: Батал Чежия одолел боксера из Камеруна

СУХУМ, 21 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазский спортсмен Батал Чежия победил камерунца Даниеля Нигата в полупрофессиональном бою, который прошел в Москве, рассказал корреспонденту Sputnik президент Федерации профессионального бокса Абхазии Алик Карди оглы.

"Бой продолжался шесть раундов. Все шесть раундов они боксировали. И в конце единогласным решением судей победу одержал Батал", — сказал он.

По словам президента Федерации бокса Абхазии, бой был очень тяжелый, и противник был физически крепкий.

"Камерунец сопротивлялся до конца. И тем не менее победа за нами. И все в принципе прошло хорошо и благополучно для нас", — отметил он.

После тяжелого боя Батал Чежия чувствует себя хорошо и уже восстанавливается.

Предоставлено Баталом Чежия Батал Чежия после боя

"Я вот сейчас нахожусь рядом с нашим боксером. Он отходит от боя. Для него это в первую очередь эйфория и море эмоции. Он в хорошем настроении, улыбается. А вообще, у нас сегодня два праздника. У Батала еще и день рождения. И сейчас мы идем на приглашение Абхазской московской диаспоры отмечать победу и день рождения Батала", – добавил Карди оглы.

Следующие бои у Батала Чежия предстоят во Всемирной серии профессионального бокса, которая пройдет в Сочи в феврале 2018 года.