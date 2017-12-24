Мэйвезер предложил Кобе Брайанту сыграть в баскетбол на 1 млн долларов

По данным Forbes Брайант за карьеру заработал 800 миллионов долларов, Мэйвезер-младший — 785 миллионов.

СУХУМ, 24 дек — Sputnik. Американский боксер Флойд Мейвезер-младший, не потерпевший ни одного поражения на профессиональном ринге, предложил пятикратному чемпиону НБА Кобе Брайанту сыграть в баскетбол "1 на 1" на один миллион долларов, сообщает Р-Спорт.

"Я готов сыграть с тобой один на один на один миллион долларов", — написал Мэйвезер-младший Брайанту в Instagram.

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче всех звезд НБА и дважды признавался самым ценным игроком финала плей-офф ассоциации.

Мэйвезер победил во всех 50 боях в профессиональной карьере. В последнем боксерском поединке в августе он победил ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора.