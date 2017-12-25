Вице-премьер РФ Мутко приостановил деятельность на посту президента РФС

СУХУМ, 25 дек — Sputnik. Вице-премьер РФ Виталий Мутко приостановил деятельность на посту главы Российского футбольного союза (РФС) на шесть месяцев, сообщает Р-Спорт со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

В понедельник в Москве проходит заседание исполкома РФС. Мутко был избран президентом РФС в сентябре 2015 года сроком на один год, а затем переизбран в 2016 году на четыре года. Алаев с 2013 года занимает пост генерального директора.

В четверг "Коммерсантъ" сообщил о том, что Мутко на исполкоме подаст в отставку, а его место займет генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.