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Лаша Когония

Игрок сборной Абхазии: есть шанс на выход из группы на ЧМ ConIFA-2018

© Sputnik / Томас Тхайцук
Спорт
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Темы:
Спортивная Абхазия (185)
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Чемпионат мира по футболу ConIFA-2018 пройдет в Лондоне с 31 мая по 9 июня.

СУХУМ, 16 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. У сборной Абхазии безусловно есть шансы на выход из группы на Чемпионате мира по футболу по версии ConIFA, сказал в интервью радио Sputnik игрок национальной команды Лаша Когония.

Беслан Аджинджал.
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Согласно проведенной 6 января жеребьевке сборная Абхазии по футболу сыграет во второй группе с командами из Северного Кипра, Тибета и Сборной Фельвидека (венгров, живущих в Словакии).

"Команды Кипра и Тибета — это сильные сборные, но нельзя сказать, что мы слабы, так как мы уже играли с Кипром. С другими командами мне не приходилось играть, но знаю, что и они сильны", — добавил он.

Лаша Когония отметил, что Абхазия – один из фаворитов предстоящего Чемпионата мира по футболу ConIFA-2018.

"Все знают о том, что наша команда очень серьезная, и многие, я думаю, побаиваются встречаться с нами, так как мы можем обыграть их", — подчеркнул Лаша Когония.

В составе столичного клуба "Нарт" Лаша Когония в 2017 году стал обладателем Кубка Абхазии по футболу.

Финал Чемпионата Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"В этом году Чемпионат Абхазии стартует в феврале, также представит матч за Суперкубок Абхазии, мы будем встречаться с чемпионами страны командой "Афон". Мы уже начали тренировочные сборы, у нас достаточно много времени для того, чтобы физически и морально подготовиться к Чемпионату мира ConIFA-2018", — сказал игрок сборной Абхазии.

В первой группе выступят команды: Барава, Каскадия, Элан Ванин, Тамил Еелам. В третьей группе – Падания, Кирибати, Матабелеленд, Сикейский край. А в четвертой группе сборные Пенджаба, Западной Армении, Кабилии и Корейцы в Японии.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедших в состав FIFA, и насчитывает более 25 команд.

Темы:
Спортивная Абхазия (185)



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