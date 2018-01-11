Отдых с видом на мандарины: туристы о зимней Абхазии

Зимой природа Абхазии не менее живописна. Сотни туристов приезжают в республику, чтобы отметить Новый год под пальмами и вкушая сладкие мандарины буквально с ветки.

Sputnik Абхазия посмотрел соцсети и изучил отзывы гостей республики о зимних каникулах в субтропиках.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Абхазия традиционно манит туристов летним отдыхом. Можно искупаться в море или побродить по альпийским лугам.

Но зимой Абхазия не менее живописна. Многие гости выбирают ее для встречи Нового года.

Публикация от Дарья Новицкая Медиашкола (@dasha_novi) Янв 10, 2018 at 8:41 PST

Дарья Новицкая из Краснодара в компании друзей приехала в Гагру накануне новогодних праздников.

Публикация от Дарья Новицкая Медиашкола (@dasha_novi) Янв 4, 2018 at 2:16 PST

"Первый день нового года выдался идеальным. За окном хмуро. Дождь. Шум моря. Чай. Книга. Фильм. Дневной сон. Самое интересное, что именно так я его и визуализировала. Волшебство, не иначе", — написала она.

Дарья с друзьями не стала выбирать "изъезженные" маршруты и отправились в шахтерский Ткуарчал.

Публикация от Дарья Новицкая Медиашкола (@dasha_novi) Янв 4, 2018 at 9:38 PST

А Екатерина Аверкина выбрала отдых в полном одиночестве, и как она пишет в "медитативной красоте" Нового Афона, встречая рассветы и закаты с кофе сваренным на песке.

Публикация от Katerina Averkina (@kataverkina) Янв 9, 2018 at 6:52 PST

Публикация от Katerina Averkina (@kataverkina) Янв 8, 2018 at 10:26 PST

Еще одна путешественница под ником Lesikmoore выбрала местом отдыха Новый Афон.

"Абхазия покорила своей красотой и гостеприимностью. Тут невероятные пейзажи и спокойствие. Целый день на ногах, но оно того ой как стоит", — призналась она под снимком на фоне железнодорожной станции Псырцха.

Публикация от @lesikmoore Янв 10, 2018 at 9:51 PST

Пользователь Риша выбрала гастрономический отдых.

"Дело было 7 января, состояние внутренней гармонии, глаза горят от всего нового. Решили перекусить. Нас сопровождает уроженец данной местности в некую Пацху. И как только я переступила ее порог, я не могла оторвать глаз и скрыть моего восхищения, удивления, так как раньше я подобного не видела никогда: посреди комнаты костер, на нем стоят два котла (в одном варят козлятину, в другом баранину),сверху на крючках коптится сало, дым стоит столбом, что глаза слезятся, на стенах висят шкуры животных, за столами сидят местные с четками, говорят местные тосты). Настолько колоритная была обстановка, особенно эти бурлящие котлы и дым, что въедался в глаза, что мне показалось, мы очутились в мистической пьесе Гоголя", — сообщает она подписчикам.

Публикация от @risha_mark_official Янв 10, 2018 at 4:43 PST

Публикация от @risha_mark_official Янв 7, 2018 at 10:23 PST

Большинство туристов выбрали не морские пейзажи, а заснеженные горные.

Екатерина Беляева вместе с супругом отправились на Рицу в поисках романтического путешествия.

Публикация от Беляева Екатерина (@kety_makarova) Янв 10, 2018 at 11:55 PST

Сказочный пейзаж озера Рица привлек внимание не только одной молодой пары. Алена Соколова вместе со своим молодым человеком встретила Рождество на Рице.

Публикация от ✖️Ｓｏｋｏｌｏｖａ⠀♛⠀Ａｌｅｎａ (@3len_s) Янв 8, 2018 at 4:08 PST

А турист Андрей со своей спутницей отправились на лыжах исследовать горы.