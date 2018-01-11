Отдых с видом на мандарины: туристы о зимней Абхазии

Sputnik Абхазия посмотрел соцсети и изучил отзывы гостей республики о зимних каникулах в субтропиках.
Сария Кварацхелия, Sputnik
Абхазия традиционно манит туристов летним отдыхом. Можно искупаться в море или побродить по альпийским лугам.
Но зимой Абхазия не менее живописна. Многие гости выбирают ее для встречи Нового года.
Дарья Новицкая из Краснодара в компании друзей приехала в Гагру накануне новогодних праздников.
"Первый день нового года выдался идеальным. За окном хмуро. Дождь. Шум моря. Чай. Книга. Фильм. Дневной сон. Самое интересное, что именно так я его и визуализировала. Волшебство, не иначе", — написала она.
Дарья с друзьями не стала выбирать "изъезженные" маршруты и отправились в шахтерский Ткуарчал.
А Екатерина Аверкина выбрала отдых в полном одиночестве, и как она пишет в "медитативной красоте" Нового Афона, встречая рассветы и закаты с кофе сваренным на песке.
Еще одна путешественница под ником Lesikmoore выбрала местом отдыха Новый Афон.
"Абхазия покорила своей красотой и гостеприимностью. Тут невероятные пейзажи и спокойствие. Целый день на ногах, но оно того ой как стоит", — призналась она под снимком на фоне железнодорожной станции Псырцха.
Пользователь Риша выбрала гастрономический отдых.
"Дело было 7 января, состояние внутренней гармонии, глаза горят от всего нового. Решили перекусить. Нас сопровождает уроженец данной местности в некую Пацху. И как только я переступила ее порог, я не могла оторвать глаз и скрыть моего восхищения, удивления, так как раньше я подобного не видела никогда: посреди комнаты костер, на нем стоят два котла (в одном варят козлятину, в другом баранину),сверху на крючках коптится сало, дым стоит столбом, что глаза слезятся, на стенах висят шкуры животных, за столами сидят местные с четками, говорят местные тосты). Настолько колоритная была обстановка, особенно эти бурлящие котлы и дым, что въедался в глаза, что мне показалось, мы очутились в мистической пьесе Гоголя", — сообщает она подписчикам.
Большинство туристов выбрали не морские пейзажи, а заснеженные горные.
Екатерина Беляева вместе с супругом отправились на Рицу в поисках романтического путешествия.
Сказочный пейзаж озера Рица привлек внимание не только одной молодой пары. Алена Соколова вместе со своим молодым человеком встретила Рождество на Рице.
А турист Андрей со своей спутницей отправились на лыжах исследовать горы.