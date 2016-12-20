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Глава МИД Турции заявил о переименовании улицы в Анкаре в честь Карлова

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Убит посол РФ в Анкаре (20)
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Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве заявил, что Анкара назовет именем убитого дипломата Андрея Карлова улицу, где находится посольство РФ.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве заявил, что Анкара назовет именем убитого дипломата Андрея Карлова улицу, где находится посольство РФ.

Темы:
Убит посол РФ в Анкаре (20)

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