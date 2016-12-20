22:42 22 Декабря 2016
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 1°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Трансляция завершена: церемония отправки тела убитого посла Андрея Карлова в РФ

Получить короткую ссылку
Темы:
Убит посол РФ в Анкаре (20)
132 0 0

Новости

Все новости
Все новости
(0:00 / .00Mb / просмотров видео: 1)
RUPTLY
© RUPTLY.

Сегодня в аэропорту проходит траурная церемония с участием высшего руководства Турции и представителей дипкорпуса.

Сегодня в аэропорту проходит траурная церемония с участием высшего руководства Турции и представителей дипкорпуса. Тело посла в сопровождении вдовы, врача посольства и психолога МЧС будет отправлено на родину.

Темы:
Убит посол РФ в Анкаре (20)

Главные темы

Репатриация

Мультимедиа

Приготовление аджики в селе Ачандара
Аджика из-под камня
Свет, дороги, транспорт: руководители служб Сухума о готовности к зиме
Свет, дороги, транспорт: руководители служб Сухума о готовности к зиме
Какими продуктами запастись на зиму
Зимние запасы: варенье из мандаринов, мед и аджика

Соцсети

Sputnikabkhazia