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В Москве простились с послом России в Турции Андреем Карловым

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(1:16 / 7.87Mb / просмотров видео: 311)
РИА Новости.
© РИА Новости.

Гражданская панихида по погибшему в Турции российскому послу Андрею Карлову прошла в здании Министерства иностранных дел на Смоленской площади.В церемонии приняли участие коллеги, родственники и друзья убитого дипломата.

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