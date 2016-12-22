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Первые кадры с места взрыва у метро "Коломенское" в Москве

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(0:29 / 3.16Mb / просмотров видео: 1684)
РИА Новости.
© РИА Новости.

Взрыв произошел в четверг утром в южном вестибюле станции метро "Коломенская". В результате происшествия пострадали как минимум три человека.

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