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Жители Алеппо с флагами Сирии и РФ пели и танцевали после освобождения Алеппо

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RUPTLY
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Сирийцы вышли на улицы Алеппо, чтобы отпраздновать полное освобождение города от вооруженных бандформирований. В четверг вечером командование вооруженных сил САР официально заявило, что "северная столица" страны полностью освобождена от боевиков.

Жители Алеппо отметили полное освобождение города от боевиков. Многие сирийцы вышли на улицы с флагами России и Сирии, люди пели и танцевали.

Из-за большого количество людей, движение на многих улицах города было затруднено.

Жители города выходили на улицы и поздравляли друг друга с долгожданной победой.

"Я думала, этот день не настанет никогда. Мы ждали этого пять лет. Да здравствует Башар, да здравствуют Сирия и Россия!" — сказала журналистам одна из жительниц города.

Накануне сирийская армия объявила, что Алеппо полностью освобожден от террористов и находится под контролем правительственных войск.

 

 

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