Жители Алеппо с флагами Сирии и РФ пели и танцевали после освобождения Алеппо

Жители Алеппо отметили полное освобождение города от боевиков. Многие сирийцы вышли на улицы с флагами России и Сирии, люди пели и танцевали.

Из-за большого количество людей, движение на многих улицах города было затруднено.

Жители города выходили на улицы и поздравляли друг друга с долгожданной победой.

"Я думала, этот день не настанет никогда. Мы ждали этого пять лет. Да здравствует Башар, да здравствуют Сирия и Россия!" — сказала журналистам одна из жительниц города.

Накануне сирийская армия объявила, что Алеппо полностью освобожден от террористов и находится под контролем правительственных войск.