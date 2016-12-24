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С высоты птичьего полета: северная столица Сирии после изгнания боевиков

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RUPTLY
© RUPTLY.

Многие дома и здания оказались сильно повреждены в результате многолетнего пребывания боевиков ИГ (ДАИШ, запрещена в РФ) в северной столице Сирии. Смотрите кадры с дрона, на которых можно рассмотреть Алеппо с высоты птичьего полета.

Во время атак боевиков также сильно пострадала местная достопримечательность — церковь святого Илии 1873 года постройки, на которую террористы нападали несколько раз.

В это воскресенье, 25 декабря, церковь проведет первую за четыре года Рождественскую церемонию, сообщает агентство Ruptly.

Город Алеппо на северо-западе Сирии был ранее полностью освобожден от боевиков различных формирований, контролировавших его восточную часть с 2012 года.

Освобождение восточного Алеппо стало вторым этапом масштабной операции по очистке города от боевиков: в ходе первого были освобождены 115 кварталов, выведены почти 110 тысяч человек, 9 тысяч боевиков сложили оружие.


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