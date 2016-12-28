Мирные жители с мешками и сумками возвращаются домой в разрушенный Алеппо

Жители постепенно возвращаются в освобожденные районы Алеппо. Продолжается передача гуманитарного груза для мирных жителей. За последнее время сирийцам было доставлено более шести тонн продовольствия и медикаментов.

"В течение суток проведено три гуманитарных акции, в ходе которых мирным жителям произведена передача гуманитарных грузов", — говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны России.

Чтобы жители смогли вернуться в свои дома, российские саперы продолжают разминировать территорию в Алеппо.

"От взрывоопасных предметов очищено около 350 километров автодорог и 2149 зданий (из них 111 социально значимых), в том числе 44 школы, 38 мечетей, десять больниц и поликлиник, два детских сада, три водозаборных станции, две электростанции, одна водоочистная станция и один хлебозавод", — говорится в сообщении Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.