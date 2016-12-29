LIVE: Пресс-конференция правкомиссии по катастрофе Ту-154 в Черном море

За сто лет, прошедших с 1917 года, случилось много событий. Гремели революции, полыхали войны, рождались и умирали политические режимы, приходили и уходили правители. Новогодние столы, конечно же, тоже менялись.
Военно-духовой оркестр Минобороны Республики Абхазия был сформирован в 1993 году, первым дирижером которого был Анатолий Хагба.
Ледяные копии знаменитых российских памятников и достопримечательностей появились в центре столицы. Новогодний фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" стартовал в парке Победы на Поклонной горе.
Новогоднее представление "Снежная королева" показали в Абхазской госфилармонии имени Раждена Гумба 30 декабря в Сухуме.
Герою Социалистического Труда, ветерану Великой Отечественной войны, депутату Верховного Совета СССР трех созывов Хакибею Айба 31 декабря исполнилось бы 99 лет.
Военно-духовой оркестр Минобороны Республики Абхазия был сформирован в 1993 году, его первым дирижером был Анатолий Хагба. О том, насколько богат репертуар оркестра, какие сложности он переживает и на что надеется, узнал корреспондент Sputnik Бадри Есиава.
В 2016 году свои юбилеи отметили видные общественные и политические деятели, работники культуры, искусства и спорта. Юбиляры уходящего года в материале Sputnik Абхазия.