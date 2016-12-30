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"Реквием" Верди в память о жертвах катастрофы Ту-154: кадры концерта

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"Реквием" Джузеппе Верди в исполнении хора и Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева прозвучал в концертном зале имени Чайковского в Москве, концерт был посвящен памяти жертв катастрофы Ту-154 над Черным морем.

Хор и Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева почтили память жертв катастрофы Ту-154, исполнив "Реквием" Джузеппе Верди. Концерт состоялся 29 декабря. В нем также приняли участие хор Академии хорового искусства имени Попова и Государственный областной хор имени Кожевникова.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи 25 декабря утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

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