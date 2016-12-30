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Кремль, "Ласточкино гнездо" и другие композиции фестиваля "Ледовая Москва"

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RUPTLY
© RUPTLY.

Ледяные копии знаменитых российских памятников и достопримечательностей появились в центре столицы. Новогодний фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" стартовал в парке Победы на Поклонной горе.

На центральной площади фестиваля "Ледовая Москва" расположена 40-метровая композиция — ледяной Московский Кремль, украшенный пятью башнями и каскадом ледовых горок. Также гости фестиваля могут увидеть ледовые копии скульптуры "Родина-мать зовет" (Волгоград), архитектурного памятника "Ласточкино гнездо" (Крым) и других российских достопримечательностей.

Для создания композиций в Москву были доставлены более тысячи тонн природного льда из Байкала и других озер.

В прошлом году парк ледяных скульптур проекта "Ледовая Москва. В кругу семьи" стал оживленным местом отдыха горожан и гостей столицы, его посетили около 400 тысяч человек.

Фестиваль будет проходить с 29 декабря до 8 января.

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