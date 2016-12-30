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Кружка на память: организатор рассказал о программе "Юного патриота"

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(1:50 / 11.76Mb / просмотров видео: 16)
Sputnik / Илона ХварцкияРоберт ДЖопуа
© Sputnik / Илона Хварцкия Роберт ДЖопуа

Пресс-конференция с организаторами второго международного военно-исторического лагеря "Юный патриот" прошла в медиа-центре Sputnik в пятницу 30 декабря.

Как будет проходить лагерь, рассказали директор международного "Юного патриота" Григорий Скворцов, руководитель гуманитарного проекта "Мир в руках добра" Марина Демидова, руководитель благотворительной общественной организации "Киараз" Камма Гопия,

Вторая смена "Юного патриота" открывается в пятницу 30 декабря. В лагере будут семьдесят ребят из Абхазии, Луганской народной республики, дети репатриантов из Сирии и несколько спортсменов из Подмосковья. Каждому участнику вручат на память кружку c символикой "Юного патриота".

Первая смена прошла летом 2016 года. Опыт оказался удачным, и в пятницу 30 декабря «Юный патриот» опять распахнет свои двери на одиннадцать дней для детей двенадцати – пятнадцати лет. В лагерь попадают лучшие из лучших: победители олимпиад и спортсмены, добившиеся успехов.

Базируется "Юный патриот"на базе школы-интерната имени Басария в Очамчыре.

Подробнее об этом читайте здесь >>

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