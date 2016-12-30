Артисты детской театральной студии "Арлекино" показали постановку "Снежная королева" для детей из малообеспеченных семей и воспитанников детских садов Сухума.

"В течение двух дней на бесплатный показ мы пригласили около 700 детей из малообеспеченных семей", — уточнила Адлейба.

Премьеру посетил и президент Абхазии Рауль Хаджимба.

Ученица 6 класса сухумской школы № 3 Меги Тарба исполнила в "Снежной королеве" роль Герды.

"Я играю сестру Кая, мальчика, которого заколдовала Снежная королева, и его сердце стало холодным. Герда преодолела много препятствий, нашла и спасла брата. Она сильная, такая же, как и я", — призналась маленькая актриса.

В роли Снежной королевы выступила Екатерина Бадия, учащаяся вспомогательной школы.

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