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В филармонии выступили артисты детской студии "Арлекино"

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Новый год в Абхазии: итоги и события (89)
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Sputnik / Илона ХварцкияАмра Амичба
© Sputnik / Илона Хварцкия Амра Амичба

Новогоднее представление "Снежная королева" показали в Абхазской госфилармонии имени Раждена Гумба 30 декабря в Сухуме.

Артисты детской театральной студии "Арлекино" показали постановку "Снежная королева" для детей из малообеспеченных семей и воспитанников детских садов Сухума. 

"В течение двух дней на бесплатный показ мы пригласили около 700 детей из малообеспеченных семей", — уточнила Адлейба.

Премьеру посетил и президент Абхазии Рауль Хаджимба.

Ученица 6 класса сухумской школы № 3 Меги Тарба исполнила в "Снежной королеве" роль Герды. 

"Я играю сестру Кая, мальчика, которого заколдовала Снежная королева, и его сердце стало холодным. Герда преодолела много препятствий, нашла и спасла брата. Она сильная, такая же, как и я", — призналась маленькая актриса.

В роли Снежной королевы выступила Екатерина Бадия, учащаяся вспомогательной школы.

Подробнее об этом читайте здесь >>

Темы:
Новый год в Абхазии: итоги и события (89)

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