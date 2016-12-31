Но единственное, что не изменилось, не ушло и, наверное, никуда с новогодних столов и не уйдет – это шампанское. Оно было и в 1917, и через полвека, в 1967, есть оно и сейчас. Каждую новогоднюю ночь мы поднимаем искрящиеся бокалы и пьем за новые надежды и радости. А когда стрелки часов сходятся на вершине циферблата, в каждом доме хлопают пробки, с легким шипением шампанское наполняет бокалы, чтобы в них зазвенеть в унисон с курантами.

Шампанское – это символ вечного ожидания счастья, новых надежд и новых сил. Шампанское мы пьем, когда желаем добра родным и близким. И поэтому оно всегда с нами.