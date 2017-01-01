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Салюты, новогодние купания и праздничные шоу: как в мире встретили 2017 год

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Темы:
Новый год в Абхазии: итоги и события (100)
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RUPTLY
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Сотни фейерверков взмыли в небо в честь Нового года почти во всех городах мира. Смотрите на видео, как отмечали праздник в разных уголках Земли.

В Москве для запуска новогодних фейерверков было подготовлено более ста площадок во всех районах столицы.

В Дубае сотни фейерверков взмыли в небо на фоне самого высокого небоскореба города – Бурдж Халифа.

В Рио-де-Жанейро бразильцы наблюдали за салютами, стоя по колено в море, а в Пекине праздничные торжества сопровождались выступлением артистов.

Пиротехническое шоу в Сиднее длилось более 12 минут, а посмотреть за красочными залпами пришли более миллиона человек.

В Берлине главное новогоднее действие проходило возле Бранденбургских ворот, где тысячи немцев наблюдали за фейерверками и участвовали в праздничной программе.

Темы:
Новый год в Абхазии: итоги и события (100)

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