В канун рождества в столичных театрах в самом разгаре сезон новогодних спектаклей, Государственный русский театр драмы для зрителей подготовил уникальную сказку "Хроники Зазеркалья".
Театрализованное представление и концерт прошли в новогоднюю ночь у главной елки Абхазии в Сухуме 1 января.
Сказку "Снежная королева" на абхазском языке по мотивам всемирно известного сюжет Ганса Христиана Андерсена в новогодние дни играют артисты в Абхазском государственном драматическом театре.
Сотни фейерверков взмыли в небо в честь Нового года почти во всех городах мира. Смотрите на видео, как отмечали праздник в разных уголках Земли.
Заслуженному работнику физической культуры РСФСР, мастеру спорта СССР, доценту кафедры физической культуры Московского гуманитарного университета, выходцу из села Куланырхуа Гудаутского района Леониду Аргун 2 января 2017 года исполнилось бы 90 лет.
В канун рождества в столичных театрах в самом разгаре сезон новогодних спектаклей, Государственный русский театр драмы для зрителей подготовил уникальную сказку "Хроники Зазеркалья".
Колумнист Sputnik рассуждает о том, под что в 2017 году мы будем жевать попкорн и составил приблизительный список картин, которые в новом году способны привлечь зрительское внимание.