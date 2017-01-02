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Прибытие в Москву высланных из США российских дипломатов

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Высланные из США российские дипломаты на автобусах выехали из аэропорта Внуково, куда прибыли из Вашингтона минувшей ночью. Госдеп объявил персона нон грата 35 сотрудников посольства и консульств.

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