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Разбор завалов и запуск мануфактур: восточный Алеппо возвращается к жизни

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(1:17 / 8.49Mb / просмотров видео: 232)
RUPTLY
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Жители восточного Алеппо восстанавливают свои дома и запускают производство различных товаров, которое было заброшено во время военных действий. Смотрите на видео, как возвращается жизнь в освобожденные от боевиков кварталы сирийского города.

Жители Алеппо открывают ремесленные мастерские и небольшие фабрики в освобожденных от боевиков кварталах города. Все это происходит после заявления премьер-министра Сирии Имада Хамиса о том, что одной из приоритетных задач сейчас является восстановление промышленного потенциала Алеппо, и правительство разработает план по возобновлению нормальной жизни.

Ранее глава правительства Сирии и несколько других министров посетили город и оценили разрушения.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. 22 декабря 2016 года праивтельственные войска объявили о возвращении полного контроля над городом Алеппо.

 

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