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Второе рождение мавзолея с 700-летней историей

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(2:19 / 14.80Mb / просмотров видео: 57)
SputnikКамилла Алиева
© Sputnik. Камилла Алиева

Многие архитектурные памятники восстановлены и сданы в эксплуатацию при поддержке Министерства культуры и туризма Республики Азербайджан. Одним из них является мавзолей в Бардинском районе.

Мавзолей в Барде, известный так же как тюрбе "Аллах-Аллах", представляет собой строение, состоящее из подземной усыпальницы и внутренней камеры в виде десятигранника с выходами.

По всей поверхности постройки с помощью обожженного кирпича и изразцовой глазурованной плиты более двухсот раз написано слово "Аллах", отсюда и пошло название мавзолея — "Аллах-Аллах".

Как рассказал заведующий отделом культуры и туризма Бардинского района Ильяс Гаджиев, первые реставрационные работы были проведены еще в 50-х годах прошлого столетия, однако, работы проводились неправильно, в результате чего внешний облик строения изменился.

"А сегодня реставрационные работы проводятся как с помощью местных мастеров, так и зарубежных специалистов. Планируется завершить их уже в середине года", — сообщил Гаджиев.

В 2011 году в связи с начатыми восстановительными работами в Бардинском районе по указанию президента Азербайджана Ильхама Алиева в повестку дня был внесен ремонт мавзолея. Планируется также благоустроить территорию вокруг мавзолея, тем самым, весь комплекс станет туристическим объектом.


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