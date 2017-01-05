Второе рождение мавзолея с 700-летней историей

Мавзолей в Барде, известный так же как тюрбе "Аллах-Аллах", представляет собой строение, состоящее из подземной усыпальницы и внутренней камеры в виде десятигранника с выходами.

По всей поверхности постройки с помощью обожженного кирпича и изразцовой глазурованной плиты более двухсот раз написано слово "Аллах", отсюда и пошло название мавзолея — "Аллах-Аллах".

Как рассказал заведующий отделом культуры и туризма Бардинского района Ильяс Гаджиев, первые реставрационные работы были проведены еще в 50-х годах прошлого столетия, однако, работы проводились неправильно, в результате чего внешний облик строения изменился.

"А сегодня реставрационные работы проводятся как с помощью местных мастеров, так и зарубежных специалистов. Планируется завершить их уже в середине года", — сообщил Гаджиев.

В 2011 году в связи с начатыми восстановительными работами в Бардинском районе по указанию президента Азербайджана Ильхама Алиева в повестку дня был внесен ремонт мавзолея. Планируется также благоустроить территорию вокруг мавзолея, тем самым, весь комплекс станет туристическим объектом.



