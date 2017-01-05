Момент взрыва у здания суда в турецком Измире. Кадры с камеры наблюдения

У здания суда в турецком городе Измир прогремел взрыв, в результате которого погибли как минимум два человека и десять пострадали. Смотрите кадры с места происшествия.
У здания суда в турецком городе Измир прогремел взрыв, в результате которого погибли как минимум два человека и десять пострадали. Смотрите кадры с места происшествия.
Один из крупнейших в мире фестивалей снежных и ледовых скульптур стартовал в Харбине (Китай). Смотрите кадры фейерверка с церемонии открытия.
Многие архитектурные памятники восстановлены и сданы в эксплуатацию при поддержке Министерства культуры и туризма Республики Азербайджан. Одним из них является мавзолей в Бардинском районе.
Дети из ЛНР, Сирии и Карелии до 8 января 2017 года участвуют в зимнем международном лагере "Юный патриот" в Абхазии.
Второй день празднования "джипперского" Нового года прошел в Кодорском ущелье и селе Кындыг, сообщил Sputnik председатель автоклуба "Внедорожная Абхазии" Сергей Никитченко.
Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов сплотила все национальности, живущие в республике, среди них многие были грузинами по национальности, но абхазами по своему мировоззрению, готовыми отдать свои жизни ради справедливости, и подвиг Лионеллы Топуридзе стал очень показательным в этом смысле.
Переговоры по урегулированию в Сирии, которые планируется провести в Астане, могут определить, когда произойдет сокращение российских ВКС в САР, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
В абхазском курортном городе Пицунда 6 января 1970 года родилась Народная артистка Абхазии и Народная артистка России, оперная певица Хибла Герзмава.