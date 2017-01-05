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Момент взрыва у здания суда в турецком Измире. Кадры с камеры наблюдения

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У здания суда в турецком городе Измир прогремел взрыв, в результате которого погибли как минимум два человека и десять пострадали. Смотрите кадры с места происшествия.

У здания суда в турецком городе Измир прогремел взрыв, в результате которого погибли как минимум два человека и десять пострадали. Смотрите кадры с места происшествия.

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