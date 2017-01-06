19:11 06 Января 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Открытие зимнего фестиваля в Харбине: фейерверк и дворцы изо льда

Получить короткую ссылку
13 0 0

Новости

Все новости
Все новости
(0:57 / 5.96Mb / просмотров видео: 1782)
RUPTLY
© RUPTLY.

Один из крупнейших в мире фестивалей снежных и ледовых скульптур стартовал в Харбине (Китай). Смотрите кадры фейерверка с церемонии открытия.

Традиционный ежегодный международный фестиваль снега и льда открылся в Харбине. В первый день его посетили тысячи людей, церемония открытия сопровождалась красочным фейерверком.

По словам одного из посетителей фестиваля, скульптуры из снега и льда выглядят великолепно, при этом трудно представить, что они созданы руками людей.

Традиционный международный фестиваль льда и снега в Харбине ежегодно принимает более миллиона посетителей, в нем участвуют сотни скульпторов со всего мира. Мероприятие считается одним из крупнейших в мире наряду с фестивалем снега в Саппоро и зимним карнавалом в Квебеке. 

Фестиваль будет проходить в течение 70 дней.

Главные темы

  • Герой Абхазии Лионелла Торупидзе
    Грузинка с абхазской душой: история Лионеллы Топуридзе

    Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов сплотила все национальности, живущие в республике, среди них многие были грузинами по национальности, но абхазами по своему мировоззрению, готовыми отдать свои жизни ради справедливости, и подвиг Лионеллы Топуридзе стал очень показательным в этом смысле.

    38
  • Боевая работа авиации ТАВКР Адмирал Кузнецов в Средиземном море у берегов Сирии
    Вооруженные силы РФ приступили к сокращению группировки в Сирии

    Переговоры по урегулированию в Сирии, которые планируется провести в Астане, могут определить, когда произойдет сокращение российских ВКС в САР, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

    7
  • Пресс-конференция оперной певицы Хиблы Герзмава
    Хибла Герзмава: день рождения в канун Рождества

    В абхазском курортном городе Пицунда 6 января 1970 года родилась Народная артистка Абхазии и Народная артистка России, оперная певица Хибла Герзмава.

    71

Репатриация

Мультимедиа

Пресс-конференция оперной певицы Хиблы Герзмава
Хибла Герзмава: день рождения в канун Рождества
Открытие зимнего фестиваля в Харбине: фейерверк и дворцы изо льда
Открытие зимнего фестиваля в Харбине: фейерверк и дворцы изо льда
Вспомнить все: 2016 год в Абхазии
Политкризис, ConIFA и YeSUKHUM: все, чем запомнился 2016 год Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia