Традиционный ежегодный международный фестиваль снега и льда открылся в Харбине. В первый день его посетили тысячи людей, церемония открытия сопровождалась красочным фейерверком.

По словам одного из посетителей фестиваля, скульптуры из снега и льда выглядят великолепно, при этом трудно представить, что они созданы руками людей.

Традиционный международный фестиваль льда и снега в Харбине ежегодно принимает более миллиона посетителей, в нем участвуют сотни скульпторов со всего мира. Мероприятие считается одним из крупнейших в мире наряду с фестивалем снега в Саппоро и зимним карнавалом в Квебеке.

Фестиваль будет проходить в течение 70 дней.