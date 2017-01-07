Православные христиане в субботу отмечают Рождество Христово. По традиции богослужение в главном храме страны возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В праздничной службе принял участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой.

Президент России Владимир Путин встретил Рождество в Спасском соборе Свято-Юрьева монастыря Великого Новгорода.

Праздник Рождества в ночь на 7 января (по новому стилю) вместе с Русской Православной Церковью встречают еще три поместные церкви — Иерусалимская, Сербская и Грузинская, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря. По уставу Русской церкви вслед за Рождеством наступают святки (святые дни) — время особой духовной радости и продолжения празднования. В эти дни, с 8 по 17 января, отменяются однодневные посты по средам и пятницам.