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Рождественское богослужение: видео из храма Христа Спасителя в Москве

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(1:34 / 9.81Mb / просмотров видео: 92)
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Несколько тысяч верующих пришли отметить Рождество в главном храме страны.

Православные христиане в субботу отмечают Рождество Христово. По традиции богослужение в главном храме страны возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В праздничной службе принял участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой.

Президент России Владимир Путин встретил Рождество в Спасском соборе Свято-Юрьева монастыря Великого Новгорода.

Праздник Рождества в ночь на 7 января (по новому стилю) вместе с Русской Православной Церковью встречают еще три поместные церкви — Иерусалимская, Сербская и Грузинская, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря. По уставу Русской церкви вслед за Рождеством наступают святки (святые дни) — время особой духовной радости и продолжения празднования. В эти дни, с 8 по 17 января, отменяются однодневные посты по средам и пятницам.

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