Впервые подобная акция прошла в 2002 году в Нью-Йорке. После идея провести один день в году без штанов распространилась более чем в 60 городах Европы. И если в первом "Дне без штанов" приняли участие всего 7 человек, то сейчас в рядах активистов уже более 4000 молодых людей.

Идея флешмоба заключается в том, что участники не надевают на себя брюки или юбки, появляясь в общественных местах лишь в верхней одежды и нижнем белье.

Как заявляют сами участники мероприятия, их цель – развеселить пассажиров, поднять настроение себе и окружающим людям, а также разбавить ежедневную рутину.

"Это просто забавная глупость", — поделился впечатлениями один из участников акции.