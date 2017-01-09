00:24 10 Января 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

"День без штанов": как ежегодный флешмоб прошел в Лондоне и Берлине

Получить короткую ссылку
26 0 0

Новости

Все новости
Все новости
(0:43 / 4.72Mb / просмотров видео: 1159)
RUPTLY
© RUPTLY.

Ежегодный флешмоб "День без штанов" состоялся в Лондоне и Берлине. Участники акции прошли по улицам без брюк и спустились в таком виде на станции метрополитенов.

Впервые подобная акция прошла в 2002 году в Нью-Йорке. После идея провести один день в году без штанов  распространилась более чем в 60 городах Европы. И если в первом "Дне без штанов" приняли участие всего 7 человек, то сейчас в рядах активистов уже более 4000 молодых людей.

Идея флешмоба заключается в том, что участники не надевают на себя брюки или юбки, появляясь в общественных местах лишь в верхней одежды и нижнем белье.

Как заявляют сами участники мероприятия, их цель – развеселить пассажиров, поднять настроение себе и окружающим людям, а также разбавить ежедневную рутину.

"Это просто забавная глупость", — поделился впечатлениями один из участников акции.

Главные темы

Репатриация

Мультимедиа

Рождественская служба в соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в Сухуме
Дары волхвов и ясли Христа: ночная служба в Сухумском соборе
Выгрузка американских танков и бронетехники в немецком порту Бремерхафен
Выгрузка американских танков в немецком порту Бремерхафен
Вспомнить все: 2016 год в Абхазии
Политкризис, ConIFA и YeSUKHUM: все, чем запомнился 2016 год Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia