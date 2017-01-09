Выгрузка американских танков и бронетехники в немецком порту Бремерхафен

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Выгрузка американских танков в немецком порту Бремерхафен

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Американская бронетехника для поддержки операции "Атлантическая решимость" доставлена в Бремерхафен (Германия).

Американская бронетехника для поддержки операции "Атлантическая решимость" доставлена в Бремерхафен (Германия). Смотрите, как в порту выгружали танки и гаубицы.

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Выгрузка американских танков в немецком порту Бремерхафен
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