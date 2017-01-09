Выгрузка американских танков и бронетехники в немецком порту Бремерхафен

Американская бронетехника для поддержки операции "Атлантическая решимость" доставлена в Бремерхафен (Германия). Смотрите, как в порту выгружали танки и гаубицы.
Американская бронетехника для поддержки операции "Атлантическая решимость" доставлена в Бремерхафен (Германия). Смотрите, как в порту выгружали танки и гаубицы.
Ежегодный флешмоб "День без штанов" состоялся в Лондоне и Берлине. Участники акции прошли по улицам без брюк и спустились в таком виде на станции метрополитенов.
Несколько тысяч иранцев заполнили улицы Тегерана после того, как стало известно о смерти бывшего президента страны Али Акбара Хашеми Рафсанджани.
Неизвестный на грузовике наехал на группу военнослужащих в Иерусалиме, четыре человека погибли, по меньшей мере 15 пострадали.
Участники хора института Шиллера в Нью-Йорке при поддержке представителей пожарного и полицейского департаментов города спели российский гимн в память о жертвах крушения Ту-154.
Популярный российский шоу-мен и музыкант Сергей Шнуров опубликовал в своем аккаунте в Instagram фото с подписью "В Абхазии хорошо".
Почетный библиотекарь ГССР с почти сорокалетним стажем Зинаида Сабекия отмечает свое 60-летие 9 января 2016 года.
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозовнужно считает, что нужно подумать над поощрениями тем, кто ведет здоровый образ жизни.