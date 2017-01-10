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Жители Луганска зажгли сотни свечей на акции памяти жертв конфликта в Донбассе

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Жители Луганска почтили память жертв конфликта в Донбассе. Сотни людей в честь тысячного дня с момента начала блокады принесли свечи и цветы, а также выпустили в небо китайские фонарики.

Мероприятия в рамках акции "Свеча памяти", посвященной жертвам конфликта в Донбассе, прошли в различных городах самопровозглашенной Луганской народной республики.

"Восьмого января 2017 была ровно тысяча дней с момента начала блокады", — сообщила руководитель проекта "Не забудем, не простим!" общественного движения "Мир Луганщине" Анна Сорока.

В акции приняли участие более тысячи человек. Они принесли цветы и зажгли свечи в память о жертвах конфликта.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 9,6 тысячи человек.

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