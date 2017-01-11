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Густой черный дым валил из окон квартир в Саратове после взрыва бытового газа

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МЧС РФ
МЧС РФ

Взрыв бытового газа произошел в одной из квартир многоэтажного дома в Саратове. Для ликвидации пожара на месте ЧП работают 65 пожарных, также задействовано 19 единиц техники.

По предварительным данным, взрыв бытового газа произошел на третьем этаже шестиэтажного дома. Возникший в одной из квартир пожар перекинулся на соседние жилые помещения, в результате чего произошло возгорание в квартирах со второго по пятый этажи. Перекрытия между этажами были обрушены.

Прибывшие на место ЧП сотрудники пожарно-спасательные подразделений МЧС России и других служб экстренного реагирования провели эвакуацию жильцов. При ликвидации возгорания были задействованы 70 единиц техники и 250 пожарных, сообщает МЧС РФ.

В результате инцидента пострадали по меньшей мере семь человек, из них двое – дети. Многие жильцы получили отравление углекислым газом, погибших нет.

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