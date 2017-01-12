Небо под контролем: в Подмосковье развернулись комплексы ЗРС С-400 "Триумф"

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Басария: мощности ИнгурГЭС для электроснабжения Абхазии уже не хватает Снижение уровня воды в водохранилище Ингурской ГЭС может привести к остановке поставок электроэнергии в Абхазию, заявил руководитель электростанции Леван Мебония 12 января. 78

Документальный фильм о Королеве показали в Сухуме 12 января исполнилось 110 лет со дня рождения советского ученого и конструктора в области ракетостроения и космонавтики Сергея Королева. 36