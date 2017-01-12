18:57 12 Января 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Небо под контролем: в Подмосковье развернулись комплексы ЗРС С-400 "Триумф"

Получить короткую ссылку
8 0 0

Новости

Все новости
Все новости
(1:02 / 6.28Mb / просмотров видео: 186)
RUPTLY
© RUPTLY.

Зенитный ракетный полк, оснащенный новой ЗРС С-400 "Триумф", заступил на боевое дежурство в системе ПВО Москвы и центра России.

Зенитный ракетный полк, оснащенный новой ЗРС С-400 "Триумф", заступил на боевое дежурство в системе ПВО Москвы и центра России. Смотрите на видео, как разворачивается военная техника в Подмосковье.

Главные темы

Репатриация

Мультимедиа

Креативный директор Walt Disney и Pixar Animation Studios Джон Лассетер представил публике автомобиль Молния МакКуин из мультфильма Тачки.
Автосалон в Детройте: красивые автомобили и красивые девушки
Беженцы грелись у костра в занесенном снегом лагере мигрантов в Салониках
Беженцы грелись у костра в занесенном снегом лагере мигрантов в Салониках
Озеро Рица: факты, посещаемость и доходы
Рица в цифрах и фактах

Соцсети

Sputnikabkhazia