Беженцы грелись у костра в занесенном снегом лагере мигрантов в Салониках

Аномальные холода стоят уже несколько дней в Салониках. Небывалые морозы и снегопады в Грецию принес антициклон из Сибири. Смотрите на видео, как спасались от непогоды беженцы в лагере мигрантов.
Аномальные холода стоят уже несколько дней в Салониках. Небывалые морозы и снегопады в Грецию принес антициклон из Сибири. Смотрите на видео, как спасались от непогоды беженцы в лагере мигрантов.
Сотрудник Пограничного управления ФСБ России в Абхазии Андрей Удальцов и военнослужащий Антитеррористического центра Абхазии Эдуард Нерсесян погибли 12 января 2015 года в селе Ряп Галского района при проведении совместной операции.
Зенитный ракетный полк, оснащенный новой ЗРС С-400 "Триумф", заступил на боевое дежурство в системе ПВО Москвы и центра России.
Самый "вежливый" праздник Международный день "спасибо" отмечается во всем мире 11 января.
Взрыв бытового газа произошел в одной из квартир многоэтажного дома в Саратове. Для ликвидации пожара на месте ЧП работают 65 пожарных, также задействовано 19 единиц техники.
Снижение уровня воды в водохранилище Ингурской ГЭС может привести к остановке поставок электроэнергии в Абхазию, заявил руководитель электростанции Леван Мебония 12 января.
12 января исполнилось 110 лет со дня рождения советского ученого и конструктора в области ракетостроения и космонавтики Сергея Королева.
В октябре 2016 года руководство Новоафонского заповедника "Анакопия" разобрало стену, состоящую из артефактов разрушенных храмов, и перенесло ее части в музей.