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Беженцы грелись у костра в занесенном снегом лагере мигрантов в Салониках

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Аномальные холода стоят уже несколько дней в Салониках. Небывалые морозы и снегопады в Грецию принес антициклон из Сибири.

Аномальные холода стоят уже несколько дней в Салониках. Небывалые морозы и снегопады в Грецию принес антициклон из Сибири. Смотрите на видео, как спасались от непогоды беженцы в лагере мигрантов.

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Беженцы грелись у костра в занесенном снегом лагере мигрантов в Салониках
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