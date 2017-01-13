Под Дамаском обстреляли ракетами военный аэропорт. Съемка очевидца

Военный аэропорт в районе Эль-Мезза на западе Дамаска подвергся ракетному обстрелу со стороны сирийско-израильской границы.

Сирийские военные заявили, что израильская атака таким образом оказала поддержку террористам, с которыми борется правительство Сирии.

Израиль выпустил несколько ракет, которые упали рядом с военно-воздушной базой в районе Эль-Мезза в восьми километрах западнее Дамаска, вызвав пожар. Позднее сирийские военные рассказали, что ракеты были выпущены из района Тивериадского озера на севере Израиля.

Командование сирийской армии предупредило Израиль о возможных ответных мерах после данного инцидента. Военные также отметили, что действия соседнего государства сыграли на руку боевикам, с которыми борется Дамаск.

Армия обороны Израиля отказалась комментировать инцидент, сообщает телеканал 9 TV.

Ранее в одном из кварталов Дамаска подорвался террорист-смертник. Жертвами этого теракта стали не менее семи человек.