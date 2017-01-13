18:35 13 Января 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 5°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Под Дамаском обстреляли ракетами военный аэропорт. Съемка очевидца

Получить короткую ссылку
7 0 0

Новости

Все новости
Все новости
(0:28 / 2.91Mb / просмотров видео: 102)
RUPTLY
© RUPTLY.

Военный аэропорт в районе Эль-Мезза на западе Дамаска подвергся ракетному обстрелу со стороны сирийско-израильской границы.

Военный аэропорт в районе Эль-Мезза на западе Дамаска подвергся ракетному обстрелу со стороны сирийско-израильской границы.

Сирийские военные заявили, что израильская атака таким образом оказала поддержку террористам, с которыми борется правительство Сирии.

Израиль выпустил несколько ракет, которые упали рядом с военно-воздушной базой в районе Эль-Мезза в восьми километрах западнее Дамаска, вызвав пожар. Позднее сирийские военные рассказали, что ракеты были выпущены из района Тивериадского озера на севере Израиля.

Командование сирийской армии предупредило Израиль о возможных ответных мерах после данного инцидента. Военные также отметили, что действия соседнего государства сыграли на руку боевикам, с которыми борется Дамаск.

Армия обороны Израиля отказалась комментировать инцидент, сообщает телеканал 9 TV.

Ранее в одном из кварталов Дамаска подорвался террорист-смертник. Жертвами этого теракта стали не менее семи человек.

Главные темы

Репатриация

Мультимедиа

Креативный директор Walt Disney и Pixar Animation Studios Джон Лассетер представил публике автомобиль Молния МакКуин из мультфильма Тачки.
Автосалон в Детройте: красивые автомобили и красивые девушки
Мы не знали не пройдет: Кобахия о раздаче чиновникам перечня памятников
"Мы не знали" не пройдет: Кобахия о раздаче чиновникам перечня памятников
Озеро Рица: факты, посещаемость и доходы
Рица в цифрах и фактах

Соцсети

Sputnikabkhazia