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Истребитель разбился во время авиашоу в Тайланде

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Истребитель Jas 39C Gripen ВВС Таиланда рухнул на взлетно-посадочную полосу во время демонстрации маневра внезапной атаки.

Трагедия произошла во время авиашоу, приуроченного ко Дню детей. Пилот погиб.

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