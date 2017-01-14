Истребитель разбился во время авиашоу в Тайланде

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Ажьира и ахьира: Новый год по-абхазски Ажьырныхуа — один из главных праздников в традиции абхазов, ученые отмечают, что Ажьырныхуа проводят в Абхазии более 2000 лет. Это семейный, родовой праздник, который связан с божеством кузни и кузнечного ремесла – Шашвы. Праздник Ажьырнухуа отмечают вечером 13 января. 225

Атепина: на вандалов заводят дела в УВД столицы Пользователи социальных сетей в последнее время активно обсуждают факты уничтожения и порчи городского имущества – разбиты скамейки в общественных местах, с известных скульптур и памятников исчезли детали. 87