Истребитель разбился во время авиашоу в Тайланде

Трагедия произошла во время авиашоу, приуроченного ко Дню детей. Пилот погиб.
Трагедия произошла во время авиашоу, приуроченного ко Дню детей. Пилот погиб.
Французский мотогонщик Грегори Морат оказался единственным, кто остановился и помог своей коллеге из России Анастасии Нифонтовой поднять мотоцикл на ралли "Дакар-2017".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о перспективах отношений России и США и отметила, что этот процесс не будет легким.
Замминистра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия на пресс-конференции рассказал о том, что Министерство культуры напечатало книги со списком объектов историко-культурного наследия Абхазии и раздало чиновникам.
Военный аэропорт в районе Эль-Мезза на западе Дамаска подвергся ракетному обстрелу со стороны сирийско-израильской границы.
Ажьырныхуа — один из главных праздников в традиции абхазов, ученые отмечают, что Ажьырныхуа проводят в Абхазии более 2000 лет. Это семейный, родовой праздник, который связан с божеством кузни и кузнечного ремесла – Шашвы. Праздник Ажьырнухуа отмечают вечером 13 января.
Пользователи социальных сетей в последнее время активно обсуждают факты уничтожения и порчи городского имущества – разбиты скамейки в общественных местах, с известных скульптур и памятников исчезли детали.
Ранее спецслужбы ФРГ обвинили Россию в том,что она систематически подрывает отношения между Европой и США и якобы на протяжении многих лет РФ оказывает влияние в странах ЕС, "нацелено пытается обострить существующие, особенно на Западе, общественные конфликты", стремясь "поставить под вопрос тесные связи с США".