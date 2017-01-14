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Гонщик из Франции помог обессилившей россиянке Нифонтовой на "Дакаре-2017"

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Marcus2545

Французский мотогонщик Грегори Морат оказался единственным, кто остановился и помог своей коллеге из России Анастасии Нифонтовой поднять мотоцикл на ралли "Дакар-2017".

Этот момент запечатлел оператор одного из каналов. Обессилевшая Анастасия в слезах просила его помочь, однако представителям СМИ запрещено вмешиваться в саму гонку.

После этого мимо нее проехали другие гонщики, и только Морат остановился, поднял мотоцикл, дружески похлопал девушку по спине и продолжил путь.

По итогам 11-го этапа ралли Нифонтова поднялась на 75-ю строчку в общем зачете.

Ралли-марафон "Дакар-2017" проходит в Парагвае, Боливии и Аргентине. Закончится ралли 14 января в Буэнос-Айресе. Таким образом, гонщикам предстоит пройти еще один этап.

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