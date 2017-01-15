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Миниатюрная модель знаменитого автомата Калашникова

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YouTube, Валерий Соснин

Действующая миниатюрная модель АК47 стреляет одиночными выстрелами и очередями.

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