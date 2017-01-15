Миниатюрная модель знаменитого автомата Калашникова

Знаменитый уличный рынок открылся в освобожденном от боевиков сирийском Алеппо после двухлетнего перерыва из-за войны. Смотрите на видео, как люди выбирают товары на восстановленных после обстрелов улицах.
Французский мотогонщик Грегори Морат оказался единственным, кто остановился и помог своей коллеге из России Анастасии Нифонтовой поднять мотоцикл на ралли "Дакар-2017".
Истребитель Jas 39C Gripen ВВС Таиланда рухнул на взлетно-посадочную полосу во время демонстрации маневра внезапной атаки.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о перспективах отношений России и США и отметила, что этот процесс не будет легким.
Ежегодно в третье воскресенье января отмечается Всемирный день религии. В этом году - 15 января.
Официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли хакеры из РФ, которые якобы взломали партийные серверы Демократической партии с целью помочь победить Дональду Трампу.
Борис Григорьевич Тарба, первый абхаз, ставший доктором педагогических наук, родился 15 января 90 лет назад.