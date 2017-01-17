LIVE: ежегодная пресс-конференция главы МИД РФ Сергея Лаврова по итогам 2016 года

Прямая трансляция традиционной большой пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Дипломат подводит итоги 2016 года и отвечает на вопросы представителей СМИ.
Прямая трансляция традиционной большой пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Дипломат подводит итоги 2016 года и отвечает на вопросы представителей СМИ.
Мака Кочал-ипа - необычная портниха. Она шьет не только абхазские национальные костюмы, классические, вечерние, свадебные наряды для взрослых и детей, но шьет их и в миниатюре, облачает кукол в абхазскую национальную одежду.
Знаменитую песню "Let it be" легендарной ливерпульской четверки "The Beatles" на радио Sputnik Абхазия исполнили музыканты "Azamat Music Band".
В настоящий момент известно о приблизительно 30 погибших местных жителях, в числе которых шестеро детей, и четырех членах экипажа.
Действующая миниатюрная модель АК47 стреляет одиночными выстрелами и очередями.
Как превратить Кена в абхазского джигита и почему историки часто заходят в ателье национальной одежды ругаться, рассказала корреспонденту Sputnik модельер Мака Кочал-ипа.
Все человеческие и имущественные потери в результате крушения застрахованы, пишет руководство авиакомпании.
Соучредитель фонда защиты животных "Агәыӷра" (Надежда) Карина Колпакчян рассказала Sputnik о реализации проекта по строительству первого приюта для бездомных животных в Абхазии.