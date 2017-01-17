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LIVE: ежегодная пресс-конференция главы МИД РФ Сергея Лаврова по итогам 2016 года

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Прямая трансляция традиционной большой пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Прямая трансляция традиционной большой пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Дипломат подводит итоги 2016 года и отвечает на вопросы представителей СМИ.

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