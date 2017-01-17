17:36 17 Января 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

В Вене осквернили мемориал советским воинам

Получить короткую ссылку
13 0 0

Новости

Все новости
Все новости
(0:42 / 4.36Mb / просмотров видео: 4396)
RUPTLY
© RUPTLY.

Неизвестные облили темно-красной краской фасад памятника советским солдатам-освободителям на площади Шварценбергплатц в центре Вены.

Неизвестные облили темно-красной краской фасад памятника советским солдатам-освободителям на площади Шварценбергплатц в центре Вены.

Главные темы

Репатриация

Мультимедиа

Приготовление вареников
Ачахаржэ: вареники по-абхазски
Обязательно c чабером: как приготовить абхазские вареники
Обязательно с чабером: как приготовить абхазские вареники
Озеро Рица: факты, посещаемость и доходы
Рица в цифрах и фактах

Соцсети

Sputnikabkhazia