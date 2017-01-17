В Вене осквернили мемориал советским воинам

Неизвестные облили темно-красной краской фасад памятника советским солдатам-освободителям на площади Шварценбергплатц в центре Вены.
Неизвестные облили темно-красной краской фасад памятника советским солдатам-освободителям на площади Шварценбергплатц в центре Вены.
Рецепт вареников по-абхазски довольно прост и напоминает многие рецепты приготовления вареников других кухонь мира. Вареники по-абхазски отличаются от других вареников своей пряно-сырной начинкой, чем придает этому блюду уникальность.
Мака Кочал-ипа - необычная портниха. Она шьет не только абхазские национальные костюмы, классические, вечерние, свадебные наряды для взрослых и детей, но шьет их и в миниатюре, облачает кукол в абхазскую национальную одежду.
Прямая трансляция традиционной большой пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Знаменитую песню "Let it be" легендарной ливерпульской четверки "The Beatles" на радио Sputnik Абхазия исполнили музыканты "Azamat Music Band".
Крутое, но при этом пластичное, тонко раскатывающееся, мягкое, но не слишком липкое, из него удобно лепить, при замораживании оно не растрескивается, а при варке не лопается - это и есть лучшее тесто для вареников по-абхазски.
Как превратить Кена в абхазского джигита и почему историки часто заходят в ателье национальной одежды ругаться, рассказала корреспонденту Sputnik модельер Мака Кочал-ипа.
Вакцинация детского населения от свиного и гонконгского гриппа в Гулрыпшском районе приостановлена, сообщил корреспонденту Sputnik главврач Гулрыпшского района Гурам Шоуа во вторник 17 января.