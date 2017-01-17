Задержание исполнителя теракта в ночном клубе Турции. Кадры спецоперации

Спецслужбы Турции провели задержание боевика ИГ узбекского происхождения Абдулгадира Машарипова, который расстрелял в новогоднюю ночь 39 человек в одном из клубов Стамбула.
Спецслужбы Турции провели задержание боевика ИГ узбекского происхождения Абдулгадира Машарипова, который расстрелял в новогоднюю ночь 39 человек в одном из клубов Стамбула.
Капитан команды КВН "Нарты из Абхазии", актер комедийных проектов российского телевизионного канала ТНТ "Дружба народов" и "Однажды в России" Тимур Тания родился 17 января 1980 года.
Рецепт вареников по-абхазски довольно прост и напоминает многие рецепты приготовления вареников других кухонь мира. Вареники по-абхазски отличаются от других вареников своей пряно-сырной начинкой, что делает это блюдо уникальным.
Неизвестные облили темно-красной краской фасад памятника советским солдатам-освободителям на площади Шварценбергплатц в центре Вены.
Мака Кочал-ипа - необычная портниха. Она шьет не только абхазские национальные костюмы, классические, вечерние, свадебные наряды для взрослых и детей, но шьет их и в миниатюре, облачает кукол в абхазскую национальную одежду.
Капитан команды КВН "Нарты из Абхазии", актер комедийных проектов российского телевизионного канала ТНТ "Дружба народов" и "Однажды в России" Тимур Тания родился 17 января 1980 года.
Исполнительский вечер абхазской студии "Щуки" состоялся 15 января в Москве, студенты сыграли отрывки из произведений Уильяма Шекспира, Николая Гоголя, Антона Чехова, Карло Гольдони и Еврипида.
О культуре абхазского застолья, объединяющего в себе множество компонентов, читайте в материале колумниста Sputnik Саиды Возба.