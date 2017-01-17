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Задержание исполнителя теракта в ночном клубе Турции. Кадры спецоперации

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Спецслужбы Турции провели задержание боевика ИГ узбекского происхождения Абдулгадира Машарипова, который расстрелял в новогоднюю ночь 39 человек в одном из клубов Стамбула.

Спецслужбы Турции провели задержание боевика ИГ узбекского происхождения Абдулгадира Машарипова, который расстрелял в новогоднюю ночь 39 человек в одном из клубов Стамбула.

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    Капитан команды КВН "Нарты из Абхазии", актер комедийных проектов российского телевизионного канала ТНТ "Дружба народов" и "Однажды в России" Тимур Тания родился 17 января 1980 года.

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    Мака Кочал-ипа - необычная портниха. Она шьет не только абхазские национальные костюмы, классические, вечерние, свадебные наряды для взрослых и детей, но шьет их и в миниатюре, облачает кукол в абхазскую национальную одежду.

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Тимур Тания: жизнь в кадре. Фрагменты выступлений
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