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Акция протеста у американского посольства в Москве

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Активисты из группы "Федералы" провели акцию протеста против политики Барака Обамы около здания американского посольства в Москве. Она была приурочена к окончанию полномочий нынешнего лидера США.

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