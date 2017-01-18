Акция протеста у американского посольства в Москве

Череду убийств в начале 2017 года и последовавшую за ними кровную месть, вопросы наркомании и коррупции обсудили представители духовенства и общественности республики.
Капитан команды КВН "Нарты из Абхазии", актер комедийных проектов российского телевизионного канала ТНТ "Дружба народов" и "Однажды в России" Тимур Тания родился 17 января 1980 года.
Спецслужбы Турции провели задержание боевика ИГ узбекского происхождения Абдулгадира Машарипова, который расстрелял в новогоднюю ночь 39 человек в одном из клубов Стамбула.
Рецепт вареников по-абхазски довольно прост и напоминает многие рецепты приготовления вареников других кухонь мира. Вареники по-абхазски отличаются от других вареников своей пряно-сырной начинкой, что делает это блюдо уникальным.
Заведующая терапевтическим отделом Республиканской больницы Анжела Арчелия рассказала о том, кому противопоказано окунаться в холодную воду в Крещение.
Банк Абхазии принял участие в сорок пятой международной нумизматической конференции-выставке в Нью-Йорке.
Денежные пособия семьям абхазов за рождение третьего ребенка будет выплачивать внебюджетный благотворительный фонд "Азхара".