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В России разработана уникальная пожарная пена

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(1:16 / 7.85Mb / просмотров видео: 90)
RUPTLY
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В Петербурге представили комплекс химической защиты "Зверь", способный потушить пожар на складе ядерных боеприпасов и с помощью уникальной пены замаскировать боевую технику от радиолокационных станций и спутников противника.

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