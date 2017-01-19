В России разработана уникальная пожарная пена

Активисты из группы "Федералы" провели акцию протеста против политики Барака Обамы около здания американского посольства в Москве. Она была приурочена к окончанию полномочий нынешнего лидера США.
Череду убийств в начале 2017 года и последовавшую за ними кровную месть, вопросы наркомании и коррупции обсудили представители духовенства и общественности республики.
Капитан команды КВН "Нарты из Абхазии", актер комедийных проектов российского телевизионного канала ТНТ "Дружба народов" и "Однажды в России" Тимур Тания родился 17 января 1980 года.
Спецслужбы Турции провели задержание боевика ИГ узбекского происхождения Абдулгадира Машарипова, который расстрелял в новогоднюю ночь 39 человек в одном из клубов Стамбула.
Поэтесса Леля Тванба родилась в 1952 году в селе Нижняя Эшера Сухумского района, 19 января ей исполнилось бы 65 лет.
Информацию от Россотрудничества в Республике Абхазия о проведении кампании по отбору кандидатов на обучение в российских вузах, список выделенных специальностей и сроки проведения отборочных испытаний опубликуют в ближайшее время.
По сообщению метеорологов, в Абхазии в пятницу 20 января ночью и утром ожидается небольшой дождь, днем погода прояснится.